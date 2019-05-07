Баллотирующийся в Европарламент Игорь Грязин планирует посвятить себя религии

Начиная с прошлой осени Грязин проповедовал в десятке приходов Эстонской евангелическо-лютеранской церкви. Проповедование является частью подготовки к продолжению обучения в духовной семинарии.

"Я всегда знал, что не хочу вечно быть политиком", — сказал он и добавил, что результаты выборов в Европарламент никак не повлияют на его новое обучение.

Несмотря на то, что в будущем Грязин хочет больше посветить себя религии, но больших амбиций, чем стать дияконом, он не имеет.

"Я хочу как можно быстрее попасть в канцелярию и служить там. Хочу быстрее получить бумаги и надеть форму", — сказал он.