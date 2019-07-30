30.07.2019, 06:58

Бабченко: если не понимаете, чем Украина отличается от Эстонии, то жизнь научит

 (32)
журналист попросил денег у подписчиков
rus.delfi.ee
EST 14
Arkadi Babtšenko
Arkadi BabtšenkoFoto: Valentyn Ogirenko, AP

Проживающий на Украине российский журналист Аркадий Бабченко, смерть которого в прошлом году инсценировала СБУ, написал пост, что в головах многих украинцах «войны просто нет». По его словам, если люди не понимают, чем Украина отличается от Эстонии, жизнь научит. А в заключении поста Бабченко попросил своих подписчиков поддержать его материально и разметил банковские реквизиты.

Изначально Бабченко опубликовал пост, в котором обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи. Журналист, который находится под постоянной охраной телохранителей, усомнился в словах Зеленского о том, что он пришел на пляж в Одессе без охраны.

Скриншот

В комментариях к этому посту написали про президента Эстонии Керсти Кальяюлайд, которая с народом катается на велосипеде. Это и задело Бабченко. Приводим его слова. Стиль и орфография сохранены.

”Вау, вау… В пост про охрану Зеленского набежала фигова туча людей, которая стала мне рассказывать, что охранять первое лицо государства — это совок, Царь-батюшка нынче хороший и с народом общается, не то, что при старом режиме, и вообще, вон, президент Эстонии на велосипеде ездит. И я понял. Одну простую вещь.

Сравнение первого лица страны, в которой идет война, которую агрессор хочет поглотить и в которой ДРГ агрессора раз за разом осуществляют успешные диверсии, с первым лицом не то, что не воюющей — одной из самых безопасных и спокойных стран Европы — говорит только об одном. В голове огромного числа украинцев войны просто нет. Вот её нет. И все. Иначе ничем этот поток инфантильного сознания не объяснить.

Если ты говоришь, что в Эстонии президент на велосипеде ездит, а у нас чем хуже, это значит, что ментально у тебя в голове Эстония. Бедная, конечно, с плохими дорогами, зубожинням, коррупцией и барыгами — но не воюющая за свою свободу страна. А — какая-то другая. В которой войны нет.

Таки да, "1+1" добился своего. И Зеленский — определенно ваш президент. У него в голове тоже войны нет. У него в голове "Лига смеха" и морько в Одессе. Это другая страна. В которой не взрывают генерала разведки, в которой ДРГ врага не разгуливают, как у себя дома, в которой не взрывают Шеремета, не расстреливают Окуеву, не пресекают нападение на депутата и прочее, и прочее, и прочее.

Ну, что я могу сказать. Если страна, подвергшаяся агрессии, отказывается признавать агрессию у себя в голове, то… Не понимаете сами, чем Украина сейчас отличается от Эстонии — жизнь научит. Вот Россия как раз и проведет мастер класс. Она умеет”.

Также журналист попросил денег у подписчиков. По его словам, в последнее время его читательская аудитория выросла, но зарабатывать он стал меньше. ”Может, каждый считает, что с такой большой аудиторией и без него уже неплохо перевели…. Но нет. И получается эффект прямо противоположный. Голодные дети плачут, папка, дай макаронинку”, — написал журналист и указал данные ряда банковских карт, в том числе российской, американской и европейской.

Вечером 29 мая 2018 года в СМИ появилось сообщение об убийстве Бабченко. Однако уже на следующий день сам Бабченко появился на пресс-конференции СБУ, где рассказали, что информация об "убийстве" была частью спецоперации, направленной на предотвращение покушения на журналиста.

По данным следствия, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Бориса Германа, который якобы получил 40 тысяч долларов за организацию преступления.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: