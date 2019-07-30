Бабченко: если не понимаете, чем Украина отличается от Эстонии, то жизнь научит

Если ты говоришь, что в Эстонии президент на велосипеде ездит, а у нас чем хуже, это значит, что ментально у тебя в голове Эстония. Бедная, конечно, с плохими дорогами, зубожинням, коррупцией и барыгами — но не воюющая за свою свободу страна. А — какая-то другая. В которой войны нет.

Таки да, "1+1" добился своего. И Зеленский — определенно ваш президент. У него в голове тоже войны нет. У него в голове "Лига смеха" и морько в Одессе. Это другая страна. В которой не взрывают генерала разведки, в которой ДРГ врага не разгуливают, как у себя дома, в которой не взрывают Шеремета, не расстреливают Окуеву, не пресекают нападение на депутата и прочее, и прочее, и прочее.

Ну, что я могу сказать. Если страна, подвергшаяся агрессии, отказывается признавать агрессию у себя в голове, то… Не понимаете сами, чем Украина сейчас отличается от Эстонии — жизнь научит. Вот Россия как раз и проведет мастер класс. Она умеет”.

Также журналист попросил денег у подписчиков. По его словам, в последнее время его читательская аудитория выросла, но зарабатывать он стал меньше. ”Может, каждый считает, что с такой большой аудиторией и без него уже неплохо перевели…. Но нет. И получается эффект прямо противоположный. Голодные дети плачут, папка, дай макаронинку”, — написал журналист и указал данные ряда банковских карт, в том числе российской, американской и европейской.

Вечером 29 мая 2018 года в СМИ появилось сообщение об убийстве Бабченко. Однако уже на следующий день сам Бабченко появился на пресс-конференции СБУ, где рассказали, что информация об "убийстве" была частью спецоперации, направленной на предотвращение покушения на журналиста.

По данным следствия, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Бориса Германа, который якобы получил 40 тысяч долларов за организацию преступления.