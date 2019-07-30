30.07.2019, 06:58

Бабченко: если не понимаете, чем Украина отличается от Эстонии, то жизнь научит

журналист попросил денег у подписчиков
rus.delfi.ee
EST
Arkadi Babtšenko
Arkadi BabtšenkoFoto: Valentyn Ogirenko, AP

Проживающий на Украине российский журналист Аркадий Бабченко, смерть которого в прошлом году инсценировала СБУ, написал пост, что в головах многих украинцах «войны просто нет». По его словам, если люди не понимают, чем Украина отличается от Эстонии, жизнь научит. А в заключении поста Бабченко попросил своих подписчиков поддержать его материально и разметил банковские реквизиты.

Изначально Бабченко опубликовал пост, в котором обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи. Журналист, который находится под постоянной охраной телохранителей, усомнился в словах Зеленского о том, что он пришел на пляж в Одессе без охраны.

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В комментариях к этому посту написали про президента Эстонии Керсти Кальяюлайд, которая с народом катается на велосипеде. Это и задело Бабченко. Приводим его слова. Стиль и орфография сохранены.

”Вау, вау… В пост про охрану Зеленского набежала фигова туча людей, которая стала мне рассказывать, что охранять первое лицо государства — это совок, Царь-батюшка нынче хороший и с народом общается, не то, что при старом режиме, и вообще, вон, президент Эстонии на велосипеде ездит. И я понял. Одну простую вещь.

Сравнение первого лица страны, в которой идет война, которую агрессор хочет поглотить и в которой ДРГ агрессора раз за разом осуществляют успешные диверсии, с первым лицом не то, что не воюющей — одной из самых безопасных и спокойных стран Европы — говорит только об одном. В голове огромного числа украинцев войны просто нет. Вот её нет. И все. Иначе ничем этот поток инфантильного сознания не объяснить.

Если ты говоришь, что в Эстонии президент на велосипеде ездит, а у нас чем хуже, это значит, что ментально у тебя в голове Эстония. Бедная, конечно, с плохими дорогами, зубожинням, коррупцией и барыгами — но не воюющая за свою свободу страна. А — какая-то другая. В которой войны нет.

Таки да, "1+1" добился своего. И Зеленский — определенно ваш президент. У него в голове тоже войны нет. У него в голове "Лига смеха" и морько в Одессе. Это другая страна. В которой не взрывают генерала разведки, в которой ДРГ врага не разгуливают, как у себя дома, в которой не взрывают Шеремета, не расстреливают Окуеву, не пресекают нападение на депутата и прочее, и прочее, и прочее.

Ну, что я могу сказать. Если страна, подвергшаяся агрессии, отказывается признавать агрессию у себя в голове, то… Не понимаете сами, чем Украина сейчас отличается от Эстонии — жизнь научит. Вот Россия как раз и проведет мастер класс. Она умеет”.

Также журналист попросил денег у подписчиков. По его словам, в последнее время его читательская аудитория выросла, но зарабатывать он стал меньше. ”Может, каждый считает, что с такой большой аудиторией и без него уже неплохо перевели…. Но нет. И получается эффект прямо противоположный. Голодные дети плачут, папка, дай макаронинку”, — написал журналист и указал данные ряда банковских карт, в том числе российской, американской и европейской.

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