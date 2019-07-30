Бабченко: если не понимаете, чем Украина отличается от Эстонии, то жизнь научит

Если ты говоришь, что в Эстонии президент на велосипеде ездит, а у нас чем хуже, это значит, что ментально у тебя в голове Эстония. Бедная, конечно, с плохими дорогами, зубожинням, коррупцией и барыгами — но не воюющая за свою свободу страна. А — какая-то другая. В которой войны нет.
Таки да, "1+1" добился своего. И Зеленский — определенно ваш президент. У него в голове тоже войны нет. У него в голове "Лига смеха" и морько в Одессе. Это другая страна. В которой не взрывают генерала разведки, в которой ДРГ врага не разгуливают, как у себя дома, в которой не взрывают Шеремета, не расстреливают Окуеву, не пресекают нападение на депутата и прочее, и прочее, и прочее.
Ну, что я могу сказать. Если страна, подвергшаяся агрессии, отказывается признавать агрессию у себя в голове, то… Не понимаете сами, чем Украина сейчас отличается от Эстонии — жизнь научит. Вот Россия как раз и проведет мастер класс. Она умеет”.
Также журналист попросил денег у подписчиков. По его словам, в последнее время его читательская аудитория выросла, но зарабатывать он стал меньше. ”Может, каждый считает, что с такой большой аудиторией и без него уже неплохо перевели…. Но нет. И получается эффект прямо противоположный. Голодные дети плачут, папка, дай макаронинку”, — написал журналист и указал данные ряда банковских карт, в том числе российской, американской и европейской.
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