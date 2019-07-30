Бабченко: если не понимаете, чем Украина отличается от Эстонии, то жизнь научит

Изначально Бабченко опубликовал пост, в котором обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи. Журналист, который находится под постоянной охраной телохранителей, усомнился в словах Зеленского о том, что он пришел на пляж в Одессе без охраны.

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В комментариях к этому посту написали про президента Эстонии Керсти Кальяюлайд, которая с народом катается на велосипеде. Это и задело Бабченко. Приводим его слова. Стиль и орфография сохранены.

”Вау, вау… В пост про охрану Зеленского набежала фигова туча людей, которая стала мне рассказывать, что охранять первое лицо государства — это совок, Царь-батюшка нынче хороший и с народом общается, не то, что при старом режиме, и вообще, вон, президент Эстонии на велосипеде ездит. И я понял. Одну простую вещь.

Сравнение первого лица страны, в которой идет война, которую агрессор хочет поглотить и в которой ДРГ агрессора раз за разом осуществляют успешные диверсии, с первым лицом не то, что не воюющей — одной из самых безопасных и спокойных стран Европы — говорит только об одном. В голове огромного числа украинцев войны просто нет. Вот её нет. И все. Иначе ничем этот поток инфантильного сознания не объяснить.