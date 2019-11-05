Автор поста о нападении на Мэри Кросс: у меня не было причин сомневаться в ее словах

"Когда моя хорошая знакомая (Мэри Кросс — прим. ред.) сказала, что на нее напали, и поделилась деталями нападения, то у меня не было причин сомневаться в ее словах. Чтобы я не ошиблась в фактах, я попросила прочитать свой первоначальный пост на эстонском языке ее и через нее ее супруга-эстонца (Ээрика-Нийлеса Кросса — прим. ред.)", — сказала Хиндрикс Delfi.

Она подчеркнула, что для нее очень близкий к сердцу вопрос, чтобы Эстония была дружелюбной и безопасной для всех живущих в Эстонии людей, вне зависимости от их культурного фона или цвета кожи. "В моей собственной команде сегодня есть люди более десяти национальностей", — отметила Хиндрикс.

"Мне жаль, что настолько важная тема из-за этого инцидента получила плохой оттенок. У меня нет причин сомневаться в работе эстонской полиции и прокуратуры. Надеюсь, что в результате их работы безопасность жителей Эстонии и наших гостей увеличится", — добавил Хиндрикс.