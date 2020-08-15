15.08.2020, 18:05

Автор книги, в которой президент РФ переезжает в Пярну: в Эстонии многие русские тяготеют к советским временам

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Роман Старапопов
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Автор книги, в которой президент РФ переезжает в Пярну: в Эстонии многие русские тяготеют к советским временам
Фото: личный архив

Главный редактор политического издания MR7 Сергей Ковальченко, автор книги "Президент уходит на пенсию, или ”Я уеду жить в Пярну”" в интервью RusDelfi рассказал, как родилась идея данного произведения.

Как пришла идея сюжета и почему именно Пярну?

Идея пришла спонтанно. Сидели в ноябре 2019 года с другом в баре Hell Hunt в Таллинне и вдруг родилась такая идея: а что если президент уйдет в отставку и поселится в Эстонии? Тем более, что в Пярну на побережье есть бывшая дача ЦК КПСС. Ему она должна понравиться.

Сначала мы рассуждали о том, как Россия может осуществить экспансию в страны Балтии, по типу ”русской весны” на Донбассе. Но мне кажется, что для Эстонии, Латвии и Литвы такой сценарий трудно реализуем. В силу того, что 30 лет страны находятся в сфере влияния Европы. Тут можно много говорить об этом, но если коротко, то интеграция в ЕС дала много возможностей и для самих стран, и для их жителей в части самореализации.

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Да, в Эстонии и Латвии есть большая русская диаспора и многие люди, питаемые российской государственной пропагандой, с тоской смотрят на север и тяготеют к советским временам. Часто они даже ни разу не были в России, но считают, что нужно стремиться именно туда. Многие дисциплинированно каждые выборы ходит голосовать в посольство за Владимира Путина и ”Единую Россию”, но при этом жить к нам не едут и толком не представляют, как люди живут в России.

Но есть уже большая прослойка людей, которые не помнят Советский Союз. Они выросли в новой Эстонии, многие учатся и работают за границей, служили в армии, занимаются бизнесом. Им тяжело будет объяснить, почему они должны опять войти в состав архаичной империи старого образца?

Поэтому, мне показалось интересным написать не страшилку о том, как наши танки лихо пробивают просеки в лесополосах по пути на Таллинн. Это, по моему мнению, уже вряд ли возможно. Интересно было посмотреть на то, как пенсионер-президент возьмет да и поселится в Пярну.

Он же ленинградец, человек воспитанный и балтийский климат для него не чужой. Кроме того, просто так уйти на пенсию он не может. Я думаю, что даже если он будет порываться уйти, то его окружение сделает все для того, что бы он остался. Все их благополучие и барыши связаны только с ним. И как только он уйдет, то они тоже скатятся с Олимпа.

Я решил, что мой герой сможет отойти от дел и справиться с этим напором желающих оставить его в главном кремлевском кресле. Тем более, что в российской элите есть выходцы из Эстонии и некоторые занимают совсем не последние посты во власти.

Ну а дальше — есть сюжет, есть герои и процесс пошел.

Не было опасений, что после публикации книги в России возникнут различного рода трудности и придется самому отправиться на пенсию?

Всегда есть опасения. Поэтому мои герои обезличены, но максимально узнаваемы. Повторю — мне было очень интересно работать над книгой. В ней нет апокалиптических сценариев.

В книге говорится о президенте России, но имя его не называется. Почему?

Формально — это просто президент большой страны. Не будем лукавить, своего героя я писал с совершенно определенного государственного деятеля. Но, надо понимать, что это выдуманный художественный персонаж. Такой, каким хотелось-бы видеть его автору, а не тот, кто есть на самом деле. Это все-таки художественная, а не документальная литература. Хотя, в книге очень много моментов, которые я наблюдал за время своей работы журналистом.

Книга пока только в электронном виде. Есть ли планы опубликовать тираж?

Книгу уже можно приобрести в бумажном варианте, предварительно заказав на крупнейших российских площадках, торгующих книгами. С готовым тиражом сложнее — это штука дорогая. Но через некоторое время я обязательно его напечатаю. У книги будет новая обложка, сделанная профессиональным дизайнером. Доведу ее до ума и тогда сделаю тираж.

А перевести на эстонский язык?

Я бы очень хотел, чтобы книга дошла до эстоноязычной аудитории и ее могли оценить люди, которым удобно прочесть ее на эстонском языке. Интересно было бы ”снять” реакцию эстонцев на книгу. Но, для этого нужна заинтересованность со стороны издателей в Эстонии. Если она возникнет, то я с удовольствием отдам ее в перевод и издание по-эстонски.

Книга вышла в электронном виде, и приобрести ее можно на нескольких сайтах. Пользуется она интересом у читателей?

Процесс пошел. В электронном виде ее активно заказывают. В бумаге я этого оценить не могу. Многие читают бесплатные куски, делятся впечатлениями. Они разные, но в основном хорошие. Мне это тоже приятно и интересны человеческие реакции.

Например, мне высказывали недовольство тем, как я описываю советский быт. Люди старшего поколения воспринимают болезненно описание небогатой и тяжелой жизни советских людей. Но я старался быть объективным и писал о тех временах то, что помню с детства. И когда мне рассказывают о сытой и довольной жизни в те годы и упрекают меня за описание пустых магазинов, то они лукавят. Я помню те времена.

Будет ли продолжение?

Я думаю об этом. Но, скорее, не о продолжении этой истории, а о других сценариях. Кое-какие наметки уже есть.

11 августа на территории России Роскомнадзор (российское ведомство, надзирающее за работой средств массовой информации) заблокировал возглавляемый тобой сайт mr-7. В качестве причины назвали вышедшую в 2013 году статью. Действительно ли причина блокировки в этой статье? Или же на это решение повлиял выход твоей книги? Возможно, у тебя есть другие догадки?

Нас блокируют за новость марта 2013 года о том, как человек в метро Петербурга бросился под колеса поезда. Сейчас подобные новости считаются в России запретными. По мнению властей, если ребенок ее прочитает, то это может спровоцировать его к самоубийству. Я не шучу. Мы сейчас живем при очень странных законах.

И это, скорее всего повод к блокировке. Я могу предположить, что власти таким образом могли выразить недовольство нашими публикациями о том, как в Петербурге обстоят дела с COVID-19. Мы писали о заниженной статистике заболеваемости и смертности, о том, как врачам не хватало средств защиты и многим не выплачивали президентские деньги за работу в ”красных зонах”.

Да мало ли за что нас могли наказать? У нас в России уже под любой случай есть свой запретительный закон. Людям, живущим в Европе, трудно понять это. Но поверьте — это так.

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