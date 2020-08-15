Автор книги, в которой президент РФ переезжает в Пярну: в Эстонии многие русские тяготеют к советским временам

Как пришла идея сюжета и почему именно Пярну?

Идея пришла спонтанно. Сидели в ноябре 2019 года с другом в баре Hell Hunt в Таллинне и вдруг родилась такая идея: а что если президент уйдет в отставку и поселится в Эстонии? Тем более, что в Пярну на побережье есть бывшая дача ЦК КПСС. Ему она должна понравиться.

Сначала мы рассуждали о том, как Россия может осуществить экспансию в страны Балтии, по типу ”русской весны” на Донбассе. Но мне кажется, что для Эстонии, Латвии и Литвы такой сценарий трудно реализуем. В силу того, что 30 лет страны находятся в сфере влияния Европы. Тут можно много говорить об этом, но если коротко, то интеграция в ЕС дала много возможностей и для самих стран, и для их жителей в части самореализации.

Да, в Эстонии и Латвии есть большая русская диаспора и многие люди, питаемые российской государственной пропагандой, с тоской смотрят на север и тяготеют к советским временам. Часто они даже ни разу не были в России, но считают, что нужно стремиться именно туда. Многие дисциплинированно каждые выборы ходит голосовать в посольство за Владимира Путина и ”Единую Россию”, но при этом жить к нам не едут и толком не представляют, как люди живут в России.

Но есть уже большая прослойка людей, которые не помнят Советский Союз. Они выросли в новой Эстонии, многие учатся и работают за границей, служили в армии, занимаются бизнесом. Им тяжело будет объяснить, почему они должны опять войти в состав архаичной империи старого образца?

Поэтому, мне показалось интересным написать не страшилку о том, как наши танки лихо пробивают просеки в лесополосах по пути на Таллинн. Это, по моему мнению, уже вряд ли возможно. Интересно было посмотреть на то, как пенсионер-президент возьмет да и поселится в Пярну.

Он же ленинградец, человек воспитанный и балтийский климат для него не чужой. Кроме того, просто так уйти на пенсию он не может. Я думаю, что даже если он будет порываться уйти, то его окружение сделает все для того, что бы он остался. Все их благополучие и барыши связаны только с ним. И как только он уйдет, то они тоже скатятся с Олимпа.