30.05.2019, 17:01

Автор фразы про русских, которые ”дойдут до Таллинна, но здесь же и умрут”, Рихо Юхтеги может стать командиром Кайтселийта

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rus.delfi.ee
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Võidupüha paraadi proov
Võidupüha paraadi proovFoto: Oliver Tsupsman

Командующий Силами обороны Эстонии, генерал-майор Мартин Херем выдвинул кандидатом на пост командира Кайтселийта полковника Рихо Юхтеги, одного из наиболее своеобразных офицеров Эстонии последних десятилетий.

Нынешний командир Кайтселийта, генерал-майор Меэлис Кийли летом отправляется в расположенный в Бельгии штаб НАТО, пишет rus.err.ee.

В ближайшие дни кандидатуру Юхтеги рассмотрит совет старейшин Кайтселийта (Союз обороны). Командира Кайтселийта в должности утверждают министр обороны и главнокомандующий Силами обороны.

Напомним, что около года назад командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны полковник Рихо Юхтеги сказал изданию Politico, что в случае нападения России Эстония окажет достойное сопротивление.

"Это постоянно обсуждается. Русские дойдут до Таллинна за два дня… Может быть. Но всю Эстонию они за два дня не получат. Он дойдут до Таллинна, но мы перережем им линии коммуникации и снабжения и все остальное. Они дойдут до Таллинна за два дня. Но они умрут в Таллинне. И они знают это”, — сказал он.

По мнению полковника, для сдерживания России нужен вклад каждого эстонца, а не только Сил обороны. ”Паника — это плохо. Мы пытаемся донести до людей, что сопротивление военного времени начинается сегодня. Оно начинается с гибкости. Мы должны быть готовы ко всему и должны научить людей, как вести себя, если что-то случится”.

Более подробно можно прочитать здесь, здесь и здесь.

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