Автор фразы про русских, которые ”дойдут до Таллинна, но здесь же и умрут”, Рихо Юхтеги может стать командиром Кайтселийта

Нынешний командир Кайтселийта, генерал-майор Меэлис Кийли летом отправляется в расположенный в Бельгии штаб НАТО, пишет rus.err.ee.

В ближайшие дни кандидатуру Юхтеги рассмотрит совет старейшин Кайтселийта (Союз обороны). Командира Кайтселийта в должности утверждают министр обороны и главнокомандующий Силами обороны.

Напомним, что около года назад командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны полковник Рихо Юхтеги сказал изданию Politico, что в случае нападения России Эстония окажет достойное сопротивление.

"Это постоянно обсуждается. Русские дойдут до Таллинна за два дня… Может быть. Но всю Эстонию они за два дня не получат. Он дойдут до Таллинна, но мы перережем им линии коммуникации и снабжения и все остальное. Они дойдут до Таллинна за два дня. Но они умрут в Таллинне. И они знают это”, — сказал он.