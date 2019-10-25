25.10.2019, 18:50

Автор доклада ALDE по Центристской партии: в правительстве с участием EKRE наши ценности не защищаются

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rus.delfi.ee
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Автор доклада ALDE по Центристской партии: в правительстве с участием EKRE наши ценности не защищаются
Jeroen Mooijman, Photo: Jeroen Mooijman/ALDE

Объединение либеральных партий ЕвропыАльянс либералов и демократов за Европу (ALDE) обсуждает сегодня доклад на тему того, отвечает ли деятельность руководимого Центристской партии (ЦП) правительства либеральным ценностям. Составитель доклада — голландский политик и вице-председатель ALDE Аннелу ван Эгмонд сказала Delfi, что наибольшее беспокойство в ALDE вызывает в коалиционном договоре обещанное всенародное голосование по дефиниции брака, а также отметила, что ЦП должна занять в этом вопросе ясную позицию и не допустить голосования.

Ван Эгмонд подчеркнула, что в докладе не рассматривается вопрос, почему ЦП привлекла к созданию правительства EKRE. "Мы не обсуждаем формирование правительства, это уже свершившийся факт. Но одна из сторон правительства — ЦП — входит в объединение либеральных партий Европы — ALDE, — и поэтому мы ожидаем, что эта партия будет беречь либеральные ценности".

По словам голландского политика, ЦП не виновата в риторике EKRE, но, находясь в правительстве, ЦП должна гарантировать, что кабинет не станет делать шаги назад. "Есть целый ряд либеральных ценностей, которые мы считаем в Эстонии важными и хотим их защищать".

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Больше всего ALDE беспокоит планируемое во время проведения местных выборов всенародное голосование по внесению в Конституцию определения брака как "союза между мужчиной и женщиной".

"Во-первых, вынесение данного вопроса на голосование оставит в тени предвыборной компании проблемы местных самоуправлений и другие важные вопросы повседневной жизни избирателей", — поясняет ван Эгмонд.

"Это народное голосование, по нашему мнению, огромный шаг назад. Сейчас в вашей Конституции нет того, что брак возможен только между мужчиной и женщиной. Это в Законе о семье. Так и должно быть. Если это вставить в Основной закон, делая изменения здесь гораздо труднее, то это будет большой шаг назад", — подчеркнула она.

Ван Эгмонд отметила, что в ALDE есть определенное сомнение в том, как поведет себя ЦП в вопросе голосования.

"На сегодняшней встрече им недвусмысленно сказали, что они должны гарантировать либерализм в семейном вопросе. Это всенародное голосование проводить не следует, а если оно будет проведено, то партия должна бороться во имя положительного результата вместе с другими либеральными силами".

Помимо референдума для ALDE важны также такие вопросы, как защита правового государства и независимой судебной системы.

Ван Эгмонд очень беспокоит то, что хотя EKRE (как одна из трех коалиционных партий) не контролирует правительство, но она контролирует ход общественной дискуссии.

"Поэтому мы намерены продолжить мониторинг за Центристской партией. Потому что ситуация неустойчивая, и мы обеспокоены происходящим. Сейчас нельзя еще ничего конкретно предъявить, но в воздухе уже носятся знаки того, что правительство в целом не намерено защищать ценности, которые мы считаем важными", — сказала Ван Эгмонд, по словам которой ЦП должна более твердо и громко отстаивать либеральное мировоззрение.

По словам вице-председателя ALDE, вопрос не только в Эстонии, а в тех процессах которые происходят по всей Европе. На примере Центристской партии в объединении либералов хотят установить ясные правила для всех, кто хотел бы входить и работать в составе ALDE.

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