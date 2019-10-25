Автор доклада ALDE по Центристской партии: в правительстве с участием EKRE наши ценности не защищаются

"Это народное голосование, по нашему мнению, огромный шаг назад. Сейчас в вашей Конституции нет того, что брак возможен только между мужчиной и женщиной. Это в Законе о семье. Так и должно быть. Если это вставить в Основной закон, делая изменения здесь гораздо труднее, то это будет большой шаг назад", — подчеркнула она.

Ван Эгмонд отметила, что в ALDE есть определенное сомнение в том, как поведет себя ЦП в вопросе голосования.

"На сегодняшней встрече им недвусмысленно сказали, что они должны гарантировать либерализм в семейном вопросе. Это всенародное голосование проводить не следует, а если оно будет проведено, то партия должна бороться во имя положительного результата вместе с другими либеральными силами".

Помимо референдума для ALDE важны также такие вопросы, как защита правового государства и независимой судебной системы.

Ван Эгмонд очень беспокоит то, что хотя EKRE (как одна из трех коалиционных партий) не контролирует правительство, но она контролирует ход общественной дискуссии.

"Поэтому мы намерены продолжить мониторинг за Центристской партией. Потому что ситуация неустойчивая, и мы обеспокоены происходящим. Сейчас нельзя еще ничего конкретно предъявить, но в воздухе уже носятся знаки того, что правительство в целом не намерено защищать ценности, которые мы считаем важными", — сказала Ван Эгмонд, по словам которой ЦП должна более твердо и громко отстаивать либеральное мировоззрение.

По словам вице-председателя ALDE, вопрос не только в Эстонии, а в тех процессах которые происходят по всей Европе. На примере Центристской партии в объединении либералов хотят установить ясные правила для всех, кто хотел бы входить и работать в составе ALDE.