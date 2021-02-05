Автоэксперт: в Таллинне многие водители ведут себя так же, как анонимные комментаторы в интернете

"Но положительным моментом является то, что всё чаще о нарушителях сообщают в полицию и мы можем при необходимости быстро вмешаться. Всё больше автомобилей снабжены бортовыми камерами, которые ведут запись ситуации на дороге, и все больше видеозаписей нарушений попадает в СМИ", - отметил начальник Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ в публикации сетевого издания auto.pub.

О том, что ситуация понемногу улучшается, говорит тот факт, что в Таллинне за 2020 год в ДТП пострадали на 67 человек меньше, чем годом ранее.

"К сожалению, все чаще можно заметить, как водители занимаются за рулем посторонними делами, прежде всего манипуляциями с мобильными телефонами", - добавил Кулламяэ.

"Если сравнивать с ситуацией 20-летней давности, то отношение водителей к друг другу, конечно, улучшилось, но особенность городов размером с Таллинн состоит в том, что здесь большинство людей чувствуют свою анонимность, что заставляет их вести себя по-другому, это можно сравнить с написанием комментариев в интернет-среде", - считает автоэксперт и присяжный адвокат Индрек Сирк.

По мнению Сирка, в целом соблюдение скоростных ограничений для многих не является проблемой, но в то же время существует критическая масса водителей, которые едут быстрее разрешенного.

"Мы говорим не о сумасшедших гонщиках, а о тех, кто считает нормальным превысить скорость на 10 или 15 км/ч, и это вызвает на дороге нервозность, потому что кому-то приходится в потоке притормаживать, а кто-то огорчается, что его обгоняют", - пояснил Сирк.