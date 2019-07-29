29.07.2019, 19:15
Автобусы линий 7 и 13 направляются в объезд
В связи с перекрытием улицы Паэ вблизи автобусной остановки автобусы линий 7 и 13 на время проведения работ — с 5 по 16 августа направляются в объезд, сообщает Раэпресс.
В связи с перекрытием улицы Паэ вблизи автобусной остановки автобусы линий 7 и 13 на время проведения работ — с 5 по 16 августа направляются в объезд, сообщает Раэпресс.
На направлении от центра города объезд будет пролегать по улицам Петербури, Вяйке-Паала и Паэ с остановкой Паэ на улице Петербури.
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