Автобусы линий 7 и 13 направляются в объезд

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TAK uued bussid Foto: Andres Putting

В связи с перекрытием улицы Паэ вблизи автобусной остановки автобусы линий 7 и 13 на время проведения работ — с 5 по 16 августа направляются в объезд, сообщает Раэпресс.