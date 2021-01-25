Автобусный маршрут номер 73 продлевается до Коплиских линий
Таллиннский департамент транспорта сообщает, что с 1 февраля удлиняется маршрут линии номер 73 — он будет проходить по улицам Копли и Малева до улицы Сепа.
Таллиннский департамент транспорта сообщает, что с 1 февраля удлиняется маршрут линии номер 73 — он будет проходить по улицам Копли и Малева до улицы Сепа.
Как сказал вице-мэр Андрей Новиков, продление маршрута обусловлено быстрым ростом населения Пыхья-Таллинна.
”Строящийся на Коплиских линиях новый жилой район значит и потенциальный рост числа пассажиров общественного транспорта, что в свою очередь предусматривает лучшее автобусное сообщение, — сказал Андрей Новиков. — Вдобавок к организации транспорта, в районе также реорганизуется и городское пространство, что также повысит привлекательность района”. В качестве примера вице-мэр привел обновление парка Казе, открытие Дома для пожилых на улице Малева и ремонт железнодорожного перехода.
”Население Пыхья-Таллинна продолжит в ближайшие годы расти и вопрос мобильности неизбежно встанет острее, чем сейчас, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. — Надеюсь, что бесплатный общественный транспорт столицы и его оптимизация, а также постепенное улучшение возможностей передвижения пешеходов и велосипедистов предложат альтернативу использованию личных автомобилей и помогут сделать выбор в пользу экологии”.
Для лучшего обслуживания Коплиских линий, улиц Сепа и Малева автобусный маршрут будет продлен с улицы Теэстузе по улицам Копли и Малева до улицы Сепа. В связи с этим на линии 73 на маршруте Веэренни-Коплиские линии добавляются остановки: ”Малева”, ”Неэме” и конечная ”Коплиские линии”.
На обратном маршруте, ведущем по направлению в центр города, остановка ”Малева” разместится на той, где останавливаются автобусы, следующие маршрутами 32, 33 и 72. Остановка ”Малева” позволит удобно пересаживаться на трамваи маршрутов 1 и 2, а в центре города, в районе Пярнуского шоссе, можно пересесть на курсирующий по Пярну мнт. общественный транспорт.
Маршрут, ведущий линию 73 в центр города, станет логичнее за счет исключения отрезка ул. Копли от перекрестка с улицей Ситси до ул. Ристику и отрезка ул. Эрика от ул. Ристику до ул. Теэстузе. Маршрут будет пролегать по ул. Теэстузе. Расписание движения на добавленных остановках находится в приложении, а с 1 февраля с графиком автобусов маршрута 73 можно ознакомиться на странице Таллинна http://soiduplaan.tallinn.ee/.
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