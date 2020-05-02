Автобусные маршруты 44, 51 и 65 будут временно направлены в объезд

Маршрут 44 по направлению к Виру Кескус: по улицам Пунане, Мустакиви, Тяхесаю и объединяющему улицы Варраку и Тяхесаю отрезку.

● Остановки: ”Таэвапуна”, временная остановка ”Мустакивисилла” на ул. Пунане перед перекрестком с ул. Мустакиви, ”Тяхесаю” и временная остановка ”Лендтяхе”.

Маршрут 44 по направлению к ул. Пинна: по ул. Варраку и объединяющему улицы Варраку и Тяхесаю отрезку, улицам Тяхесаю, Мустакиви, Пунане.

● Остановки: ”Лендтяхе”, ”Тяхесаю”, временная остановка на ул. Пунане ”Мустакивисилла” после перекрестка с ул. Мустакиви и ”Таэвапуна”.

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Маршрут 51 по направлению к Виру Кескус: по ул. Тяхесаю и объединяющему улицы Варраку и Тяхесаю отрезку.

● Остановка ”Лендтяхе” на временном месте.

Маршрут 51 по направлению к Прийсле: по ул. Варраку и объединяющему улицы Варраку и Тяхесаю отрезку, места остановок не меняются.

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Маршрут 65 по направлению к аэропорту: конечная ”Сели”, улицы Юмера, Лаагна, Кярбери, Линнамяэ, Мустакиви, Нарва мнт., ул. Вана-Куули, Лийкури, Варраку и объединяющий улицы Варраку и Тяхесаю отрезок, улицы Тяхесаю, Мустакиви, Пунане, Смуули.

● Остановки: ”Лендтяхе”, ”Тяхесаю”, временная остановка на ул. Пунане ”Мустакивисилла” после перекрестка с ул. Мустакиви и ”Таэвапуна”.

Маршрут 65 по направлению к Сели: улицы Смуули, Пунане, Мустакиви, Тяхесаю, объединяющий улицы Варраку и Тяхесаю отрезок, улицы Варраку, Лийкури, Вана-Куули, Нарва мнт., улицы Мустакиви, Линнамяэ, Уссимяэ, Кярбери, Лаагна, Юмера, конечная ”Сели”.

● Остановки: ”Таэвапуна”, временная остановка ”Мустакивисилла” на ул. Пунане перед перекрестком с ул. Мустакиви, ”Тяхесаю” и временная остановка ”Лендтяхе”.

карта

карта



