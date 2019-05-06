Автобусному терминалу "Виру" исполняется 15 лет
Почти треть проходящих через центр города автобусов не минует терминал "Виру", открывшийся ровно 15 лет назад — 7 мая 2004 года, сообщает Раэпресс.
Почти треть проходящих через центр города автобусов не минует терминал "Виру", открывшийся ровно 15 лет назад — 7 мая 2004 года, сообщает Раэпресс.
В будни из подземного терминала отправляются автобусы в 800 рейсов, а в часы пик нагрузка на него достигает 55 автобусов в час, в минувшем году им пользовались в день в среднем 6700 пассажиров.
Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков выразил признательность его создателям и тем, кто поддерживает терминал на уровне современных требований. Он отметил, что в зале ожиданий появились четыре больших табло с реальным временем отправления автобусов. И это в дополнение к информационным табло на каждой остановке. Чувствительные к прикосновению мониторы позволяют получить информацию о расписании движения всего общественного транспорта города.
В минувшем году обновлены потолки терминала, покрытие стен и колонн.
Терминал открывается утром в 5 часов и закрывается в полночь.
"К сожалению, — констатировал Новиков, — то, что построено полтора десятилетия назад, уже стало маловато для сегодняшнего Таллинна. Бесплатный общественный транспорт и "расползание" города по окрестностям выдвигают новые требования, что порождает необходимость поиска новых решений. Одно из них — расширение подземного автобусного терминала в центре города".
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