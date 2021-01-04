04.01.2021, 15:18

Автобусная остановка ”Я. Поска” в направлении центра Таллинна временно закрыта


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Linnas 25.03.2020
Linnas 25.03.2020Foto: Andres Putting

В связи с проведением строительных работ в районе перекрестка Нарвского шоссе и улицы Я. Поска автобусная остановка ”Яан Поска” по направлению к центру города будет закрыта в период с 4 января по 15 мая.

Ближайшая автобусная остановка — ”Рейди теэ”, расположенная на Нарвском шоссе.

Таллиннский Департамент транспорта приносит пассажирам извинения за неудобства.

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