04.01.2021, 15:18
Автобусная остановка ”Я. Поска” в направлении центра Таллинна временно закрыта
В связи с проведением строительных работ в районе перекрестка Нарвского шоссе и улицы Я. Поска автобусная остановка ”Яан Поска” по направлению к центру города будет закрыта в период с 4 января по 15 мая.
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