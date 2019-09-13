Автобус опять подвел: пассажиры жалуются на ATKO, а фирма - на государство

В жалобе пассажира говорится, что вчера во второй половине дня не пришел в село Вантсла по заявленному расписанию автобус номер 111. В диспетчерской ответили, что автобус не вышел по техническим причинам.

ATKO в свою очередь утверждает, что свою часть вины за сорванные рейсы несет и государство.

"Так как число пассажиров увеличилось на 50 процентов, а объем линий в годовом исчислении по сравнению с обнародованными в условиях госпоставки условиями вырос на 40 процентов, то возникла ситуация, когда заказанные государством автобусы не выдерживают такую большую нагрузку", - поясняет предприятие и отмечает, что водителям очень трудно работать в таких напряженных условиях.

"Мы извиняемся за возникшие неудобства и будем стараться, чтобы в дальнейшем подобных случаев было как можно меньше", - сказано в сообщении ATKO.