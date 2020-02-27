Автобус Lux Express, в котором ехал зараженный коронавирусом иранец, снимут с линии

Речь идет о рейсе, выехавшем из Риги в Таллинн вчера в 14:00.

”Информацию о том, что речь идет о нашем пассажире, мы получили сегодня в 09:30. Мы сразу же собрали кризисное собрание и связались с Департаментом здоровья. Сейчас мы в сотрудничестве с департаментом внедряем пакет мер по обеспечению безопасности”, — сказал исполнительный директор Lux Express Яанно Ритсберг.

На данный рейс было продано 24 билета. Lux Express передала информацию о всех пассажирах Департаменту здоровья, который свяжется с этими людьми. Также Lux Express проинформировала водителя автобуса и сопровождающего рейсов и предоставит им отпуск на время инкубационного периода. Все работники фирмы были проинструктированы относительно дальнейших действий.

В Таллинн данный автобус прибыл в 18:30. Его почистили, и в 21:30 он отправился в Санкт-Петербург. Департамент отмечает, что в отсутствие носителя вируса заразиться в автобусе практически невозможно, но, несмотря на это, транспортное средство будет снято с обслуживания линий и основательно продезинфицирован.

Представитель Lux Express отметил, что фирма готова выкупить билеты у людей, которые в ближайшие дни решат отказаться от поездки.