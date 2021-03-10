Австрия расследует летальный случай после вакцинации AstraZeneca, Эстония прекратила использование этой партии

Пресс-секретарь Департамента здоровья Имре Каас сообщила, что ведомство сразу же после поступления информации из Австрии известило учреждения здравоохранения о том, чтоб оставшиеся дозы вакцины из этой конкретной партии не использовали. Так как партия прибыла в Эстонию на второй неделе февраля, то из 9600 доз осталось 486 в 14 учреждениях.

"Приостановка использования партий вакцин — обычная практика в странах ЕС, если у какой-либо страны есть подозрение относительно качества, — сказала Каас. — До сих пор о серьезных побочных действиях этой партии Департаменту лекарственных средств не сообщали. Случай расследует европейский департамент лекарств и они должны сообщить нам более подробную информацию".

Объем конкретной партии AstraZeneca под номером ABV5300 составлял 1,6 млн доз, их отправили в 17 стран Евросоюза.

Если привитый человек хочет узнать, какую ему вкололи вакцину, он может посмотреть это на сайте digilugu.ee в паспорте иммунизации.

Власти Австрии в воскресенье в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой. Об этом говорится в сообщении австрийского Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения (BASG), пишет РБК.

49-летняя женщина, получившая прививку от COVID, скончалась в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой привитой — женщины 35 лет — развилась тромбоэмболия легочной артерии, в настоящее время она выздоравливает. Однако ведомство отмечает, что прямых данных о связи осложнений с вакцинацией не имеется.

Обе женщины получили вакцину из одной и той же партии препарата в клинике в Цветле (федеральная земля Нижняя Австрия). Ведомство начало расследования для выяснения обстоятельств произошедшего.

AstraZeneca пообещала оказать расследованию всестороннее содействие. По словам представителя компании, как в тестовый период, так и в период вакцинации в 50 странах мира не было выявлено ни одного случая тяжелых последствий. К сегодняшнему дню в ЕС вакциной AstraZeneca были привиты более 10 млн человек. т

Скончавшийся спасатель получил вакцину не из данной партии.

На прошлой неделе власти Эстонии приступили к расследованию случая смерти 31-летнего спасатели, который был вакцинирован 17 февраля. У него появилась головная боль и температура, ему потребовалось больничное лечение. Мужчина скончался 3 марта.

По данным Delfi, результаты вскрытия должны выясниться к концу недели, после чего можно будет конкретнее говорить о причинах смерти спасателя.

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