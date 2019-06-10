10.06.2019, 20:05

Авиакомпания SmartLynx о задержках рейсов: самое важное — безопасность пассажиров

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rus.delfi.ee
EST
Авиакомпания SmartLynx о задержках рейсов: самое важное — безопасность пассажиров
Ilmar Saabas

Авиакомпания SmartLynx приносит своим клиентам извинения за причиненные неудобства, имевшие место при вылете из Таллинна и прибытии самолетов в Таллинн, начиная с 6 июня. Техническая неисправность повлекла значительные задержки и изменения в расписании.

”SmartLynx приносит всем клиентам извинения за неудобства, которые были 6-9 июня. Из-за технической неисправности самолета мы были вынуждены сделать значительные изменения в своем расписании, которые коснулись полетов между Таллинном и Бургасом, Ираклионом, Варной и Араксосом”, — сказала коммерческий директор компании Снежана Томич.

”Всем пассажирам был гарантирован ночлег и питание. Мы всегда следуем правилам по информированию пассажиров, партнерам в турбюро мы передавали информацию и полетах с достаточным временным запасом”, — сообщила сотрудница авиакомпании.

”Для нас самое важное — безопасность пассажиров, наше предприятие делает всё, чтобы избежать тех ситуаций, которые сейчас возникли”, — сказала она.

По словам Томич, в SmartLynx точность в соблюдении расписания полетов улучшилась на 10 процентов, а задержки по техническим причинам статистически ниже, чем в среднем по отрасли.

„Последнее, к сожалению, не означает, что наши пассажиры вообще не страдают от задержек. Ждем пассажиров на наших бортах и стараемся, чтобы все наши самолеты прибывали в пункт назначения своевременно”, — сказала в заключение Томич.

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