Авария в Нымме: потерявшим кров семьям посоветовали идти в Коплиский социальный дом

Одна из потерявших кров семей стала искать жилье и сообщила в социальной сети, что управа Нымме предложила им лишь приют для бездомных, но семья хотела бы найти более приличное жилье.

Старейшина Нымме Грете Шиллис пояснила, что Таллинн помогает попавшим в аналогичную ситуацию семьям через социальный центр. Семьям предложили находящиеся в резерве квартиры, которые находятся в социальном доме. Эти квартиры - временное решение для погорельцев или потерявших свой дом по другим причинам. "Если проблема с жильем носит более длительный характер, то Таллинн помогает семьям с обеспечением жильем", - сказала Шиллис.

Кроме "кризисных" квартир в доме по Туулемаа, 6 расположены и социальные квартиры, где находятся люди, имеющие проблемы с жильем.

"Можем заверить, что управа Нымме не оставит нуждающиеся в помощи семьи без социальной поддержки. Если семьи желают, мы готовы помочь им в поиске съемного жилья и компенсации возможных дополнительных расходов", - добавила Шиллис и уточнила, что город готов помочь оплатить услуги маклера и аренду временного жилья.