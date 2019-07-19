Авария с 26 пострадавшими: не все пассажиры автобуса были пристегнуты ремнями безопасности

По данным Спасательного департамента, состояние двух человек тяжелое. Четыре человека отделались легкими травмами и в стационарном лечении не нуждались. 22 человека были доставлены в Ида-Таллиннскую центральную больницу (ITK) и Северо-Эстонскую региональную больницу (PERH).

Представители ITK сказали, что к ним поступило семь потерпевших, в основном, с ушибами и повреждениями лица. Все они к настоящему моменту отпущены домой.

PERH по договоренности с полицией информации предоставить не может.

По данным Delfi, не все пассажиры автобуса были пристегнуты ремнями безопасности.

По словам руководителя отдела дорожного страхования страховой фирмы, где был застрахован совершивший аварию автобус Atko, Тыниса Тохвера, пострадавших, скорее всего, было бы меньше, если бы большее количество человек правильно использовали снаряжение безопасности. Он отметил, что хотя точные обстоятельства случившегося пока неясны, к сожалению, люди пока не привыкли пользоваться ремнями безопасности и в автобусах.

”Если ремень безопасности имеется, то его использование — это самый хороший способ предотвратить тяжелые последствия. К сожалению, аварии всегда случаются неожиданно и именно тогда, когда этого меньше всего ждешь”, — добавил Тохвер.

По его словам, аварии с участием автобусов происходят довольно часто, хотя, как правило, речь идет все же о внутригородских линиях. ”Случаи, когда в результате резкого торможения или неожиданного маневра, один или два человека получают травмы, происходят постоянно. К счастью, более крупные аварии случаются реже”.