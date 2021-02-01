AstraZeneca поставит в Эстонию больше вакцин, чем обещала

"AstraZeneca поставит 9 млн дополнительных доз в первом квартале (всего 40 млн) по сравнению с предложением, сделанным на прошлой неделе, и начнет поставки на неделю раньше запланированного срока", — следует из сообщения главы Еврокомиссии в твиттере. Об этом пишет Интерфакс.

В связи с этим вырастет и объем поставок в Эстонию.

Глава представительства Эстонии при Еврокомиссии Кейт Касеметс объяснила, что Эстония должна получить к марту от AstraZeneca около 90 000 доз вакцины, что примерно на 20 000 больше, чем изначально было обещано.

Ро словам Касеметс, AstraZeneca начнет поставки в Европу уже на следующей неделе.

Как ранее писал Интерфакс, вакцина фирмы, вызвавшей в последние дни резкую критику в Евросоюзе за отказ от своих контрактных обязательств по причине, как объясняло ее руководство, недостаточных производственных возможностей, 29 января получила разрешение Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на выпуск своего продукта на рынок Евросоюза.

Это была третья вакцина, получившая одобрение регулятора ЕС. До этого EMA сертифицировало препараты производства компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Векторная вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.

Евросоюз в соответствии с ранее подписанным соглашением должен был получить примерно 80 млн доз вакцины в первом квартале этого года. Но заявление компании о недостатке производственных мощностей возбудило опасения, что ЕС получит лишь около 30 млн доз.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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