28.11.2019, 12:26

Асфальтные работы могут вызвать временные отклонения от расписания на автобусных линиях 44 и 55


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Teeremont Paldiski maanteel Harku järve juures
TeetöödFoto: Rauno Volmar

В связи с асфальтированием перекрестка улиц П.Пинна и Пунане, завтра, 29 ноября, с 10 до 18 часов будет закрыт проезд к конечной остановке П. Пинна.

Автобусные линии номер 44 и 55 будут совершать разворот в сторону города в объезд. Конечная остановка П.Пинна временно будет перенесена на остановку П.Пинна, расположенную на улице Пунане перед улицей Смуули. В связи с необходимостью объезда, могут возникнуть отклонения от графика движения.

Таллиннский департамент транспорта приносит извинения за возможные неудобства.

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