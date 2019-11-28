Асфальтные работы могут вызвать временные отклонения от расписания на автобусных линиях 44 и 55

Автобусные линии номер 44 и 55 будут совершать разворот в сторону города в объезд. Конечная остановка П.Пинна временно будет перенесена на остановку П.Пинна, расположенную на улице Пунане перед улицей Смуули. В связи с необходимостью объезда, могут возникнуть отклонения от графика движения.

Таллиннский департамент транспорта приносит извинения за возможные неудобства.