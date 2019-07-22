Артур Гаспарян: об эстонских исполнителях публика из России узнает в лучшем случае раз в год

Артур Гаспарян – известный российский журналист и музыкальный критик, телеведущий и публицист. Уже более 25-ти лет Артур является обозревателем знаменитой музыкальной рубрики «Звуковая дорожка» газеты «Московский комсомолец». Он же – идейный вдохновитель и основатель музыкальной премии «Звуковая дорожка», знакомой нам также как «ZD Awards». И именно ему – человеку, не понаслышке знакомому с мировой музыкальной индустрией, – на музыкальном фестивале Laima Rendezvous корреспондент Delfi Роман Старапопов задал несколько вопросов о точках соприкосновения эстонских артистов и российского шоу-бизнеса.
– Артур, вы, конечно же, помните, как до 2014 года в Юрмале проходила ”Новая волна” — ежегодный международный конкурс молодых исполнителей поп-музыки. Сейчас ее место, скорей всего, уже занимает музыкальный фестиваль Laima Rendezvous. Как вы думаете: если сравнивать оба этих фестиваля, есть ли шансы у Laima Rendezvous вырасти до таких же масштабов, что были у ”Новой волны”?
– Ну, понимаете, если говорить о масштабах, все будет зависеть от того, что считать точкой отсчета. Ведь это две совершенно разные истории. И, наверное, сравнивать их… ну, кроме самого места, где все это происходит…, было бы неправильно.
По словам критика, ”Новая волна” — большой конкурс и огромный проект российского шоу-бизнеса. Шоу-бизнес (российский) по своим масштабам — одна история. Это ”слон”. Нероссийский шоу-бизнес и такая локальная история, даже, может быть, собственно больше национальная история, которую Лайма как коренная юрмальчанка довольно успешно пытается утвердить на сцене в Юрмале, — это то, что в результате целого напора и череды событий привело к рождению самой органичной вещи, которая вообще могла случиться на этой сцене, — к рождению фестиваля в Юрмале Laima Rendezvous.
– Потому что кто как не Лайма? — спрашивает Артур. И не находит в нашем взгляде обратного. — Здесь не те задачи. Не те глобальные задачи, которые стоят в рамках, в масштабе большого российского шоу-бизнеса. Здесь, больше, такая культурологическая миссия по соединению культур, которую Лайма пытается в меру своих сил реализовывать на этой сцене. И у ней это очень неплохо получается.
– Артур, поскольку мы из Эстонии, мы поинтересовались у Лаймы, знает ли она каких-нибудь эстонских артистов…
Артур кивает.
– …А знаете ли вы, может быть, кого-то, кто ”засветился” в российском шоу-бизнесе?
Вопрос не заставил нашего коллегу задуматься. Как и было вполне ожидаемо, журналист назвал немало имен и названий эстонских музыкальных групп.
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