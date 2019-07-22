Артур Гаспарян: об эстонских исполнителях публика из России узнает в лучшем случае раз в год

По словам критика, ”Новая волна” — большой конкурс и огромный проект российского шоу-бизнеса. Шоу-бизнес (российский) по своим масштабам — одна история. Это ”слон”. Нероссийский шоу-бизнес и такая локальная история, даже, может быть, собственно больше национальная история, которую Лайма как коренная юрмальчанка довольно успешно пытается утвердить на сцене в Юрмале, — это то, что в результате целого напора и череды событий привело к рождению самой органичной вещи, которая вообще могла случиться на этой сцене, — к рождению фестиваля в Юрмале Laima Rendezvous.

– Потому что кто как не Лайма? — спрашивает Артур. И не находит в нашем взгляде обратного. — Здесь не те задачи. Не те глобальные задачи, которые стоят в рамках, в масштабе большого российского шоу-бизнеса. Здесь, больше, такая культурологическая миссия по соединению культур, которую Лайма пытается в меру своих сил реализовывать на этой сцене. И у ней это очень неплохо получается.

Artur Gasparjan, Roman Starapopov Foto: Kristjan Järv

– Артур, поскольку мы из Эстонии, мы поинтересовались у Лаймы, знает ли она каких-нибудь эстонских артистов…

Артур кивает.

– …А знаете ли вы, может быть, кого-то, кто ”засветился” в российском шоу-бизнесе?

Вопрос не заставил нашего коллегу задуматься. Как и было вполне ожидаемо, журналист назвал немало имен и названий эстонских музыкальных групп.

Как многие знают, в российский шоу-бизнес буквально ворвались Яак Йоала и Анне Вески.