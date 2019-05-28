28.05.2019, 11:49
Арто Аас покинул Партию реформ
Ставший на прошлой неделе новым руководителем Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас покинул Партию реформ.
Ставший на прошлой неделе новым руководителем Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас покинул Партию реформ.
Согласно данным Коммерческого регистра, Арто Аас состоял в Партии реформ с 30 октября 1998 по 20 мая 2019 года, пишет rus.err.ee.
На прошлой неделе Аас официально покинул и Рийгикогу. А накануне, 27 мая, новым депутатом парламента вместо него стала Сигне Рийсало, принесшая должностную присягу.
Ранее Арто Аас завершил и свои депутатские полномочия в Таллиннском городском собрании.
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