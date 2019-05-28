Арто Аас покинул Партию реформ

Согласно данным Коммерческого регистра, Арто Аас состоял в Партии реформ с 30 октября 1998 по 20 мая 2019 года, пишет rus.err.ee.

На прошлой неделе Аас официально покинул и Рийгикогу. А накануне, 27 мая, новым депутатом парламента вместо него стала Сигне Рийсало, принесшая должностную присягу.

Ранее Арто Аас завершил и свои депутатские полномочия в Таллиннском городском собрании.