Артемий Троицкий: русские школы в Эстонии — это фактически советские школы

"Ситуация, когда часть населения не говорит на главном языке этой страны, не участвует в культурной и политической жизни страны, — не вполне нормальная. Поначалу я относился к этому более раздраженно. Мне казалось, что тут надо что-то изменить. Но за пять с половиной лет, которые мы с семьей тут прожили, я успокоился, потому что понял, что по большому счету всех эта ситуация устраивает", — передает его слова rus.err.ee.

"Над эстонцами, что называется, не капает, — продолжил он. — Со стороны русских я тоже не вижу активного и страстного желания эту ситуацию изменить. Их это тоже устраивает".

"Поначалу сын пошел в русскую (Тынисмяэскую реальную — прим. ред.), но затем я обнаружил, что здешние русские школы — это фактически советские школы. У меня крайне низкое мнение о тех школах, с которыми я соприкасался. В конце концов наш парень оказался в Еврейской школе. Мы пришли к выводу, что лучшая русскоязычная школа в Таллинне — это Еврейская школа. А наша младшая дочь Лидия ходит в эстонскую школу, прекрасно себя там чувствует и говорит по-эстонски без акцента".

На вопрос Елены Повериной, почему известного россиянина не очень тепло приняла местная русскоязычная община, Троицкий ответил лаконично: "Это ее проблемы, а не мои!"