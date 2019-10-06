Артемий Троицкий рекомендует членам EKRE приложиться к косячку

Россия больше, чем Эстония нуждается в легализации легких наркотиков, убежден Троицкий. "Я считаю, что Россия — это очень травмированная страна, страдающая от огромного количества комплексов, фантомных болей, постимперского синдрома и т.д. Поэтому России, равно как и застрессованным американским солдатам, вернувшимся из горячих точек, надо было бы прописать по парочке косяков в день. Всей стране прописать — утром и вечером, чтобы она хоть немного расслабилась", — отметил он.

"В Эстонии я бы рекомендовал то же самое членам партии EKRE!" — добавил Троицкий.