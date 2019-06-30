Арнольд Рюйтель на заседании EKRE: эстонец должен оставаться хозяином на своей земле(4)
”Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что тройственный союз, образовавшийся после выборов в Рийгикогу, — наилучший выбор с точки зрения государственного управления”, — сказал почетный председатель EKRE Арнольд Рюйтель в своей речи на проходящем сегодня в Пярну заседании уполномоченных партии.
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