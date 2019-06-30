30.06.2019, 16:00

Арнольд Рюйтель на заседании EKRE: эстонец должен оставаться хозяином на своей земле

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rus.delfi.ee
EST 17
EKRE volikogu Pärnus
EKRE volikogu PärnusFoto: Ago Tammik

”Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что тройственный союз, образовавшийся после выборов в Рийгикогу, — наилучший выбор с точки зрения государственного управления”, — сказал почетный председатель EKRE Арнольд Рюйтель в своей речи на проходящем сегодня в Пярну заседании уполномоченных партии.

”Впервые с момента восстановления независимости ответственность за управление взяла на себя коалиция, стоящая за развитие Евросоюза как союза суверенных государств. В центре нашего внимания оказался народ Эстонии и его проблемы. Наше государство готово со своей стороны всячески способствовать облегчению этих проблем”.

Также Рюйтель выразил удовлетворение тем, что правительство выступает за контроль над миграцией. ”Эстонец должен оставаться хозяином на своей земле”, — отметил политик.

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