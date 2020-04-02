Армия США доставила в Эстонию 128 противотанковых ракет "Джавелин"

Соединенные штаты Америки сегодня сообщили, что доставили 15 февраля в Эстонию 128 противотанковых ракет Raytheon Javelin.
По данным посольства США, это один из крупнейших контрактов между армиями США и Эстонии.
"Пришедший груз поможет укрепить сотрудничество между нашими странами и партнерами по НАТО. Противотанковая система Raytheon Javelin — часть продолжающегося сотрудничества, предусматривающего совместное финансирование со стороны Государственного департамента США и государственного бюджета Эстонии", — написали в посольстве.
За последние несколько лет США пожертвовало Эстонии свыше 100 миллионов долларов для укрепления военного потенциала.
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