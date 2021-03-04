04.03.2021, 09:15
Арку Певческого поля теперь охраняют термокамеры
В сентябре прошлого года арка Певческого поля серьезно пострадала из-за поджога. Для защиты столь важного для Эстонии символа у арки были установлены термокамеры. Всего в повышение безопасности Певческого поля было инвестировано почти 32 000 евро.
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