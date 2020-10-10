Аркадий Попов вздохнул с облегчением, когда узнал, что Навального доставят в Берлин, а не в Таллинн

"Эстония была готова принять его", — сказал Попов в субботней программе Vikerraadio "Kajalood" — по словам Попова, представители Навального обратились к нему сразу после того, как он был отравлен 20 августа, с просьбой выяснить вопрос о доставке лидера российской оппозиции в Эстонию для лечения.

Как пояснил Попов, он обсудил это с командой Северо-Эстонской региональной больницы, которая быстро согласилась с предложением и одновременно утвердила его на "более высоком уровне", откуда был также быстро получен положительный ответ.

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Однако, поскольку обнаружение отравлений в Эстонии не очень сильно практикуется, то, вероятно, следовало обратиться за помощью к другим странам, возможно, странам НАТО, сказал Попов: "Я глубоко сомневаюсь, что мы смогли бы определить вещества, которые позже были обнаружены в организме Навального. Но получить поддерживающую терапию у нас было бы возможно".

Он сказал, что вздохнул с облегчением, когда стало известно, что Навального доставят в клинику Charité в Берлине: "При этом мы постоянно вели переговоры с его коллегами и врачами. Но то, что было сделано так, это было самое лучшее".

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