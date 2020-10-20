Аркадий Попов возглавит Ляэне-Таллиннскую центральную больницу

Руководство Ляэне-Таллиннской центральной больницы продолжит работу в составе четырех человек, вместо прежних трех — руководителем по лечению, а также четвертым человеком в составе правления с 5 декабря станет Имби Мокс.

По словам председателя совета Ляэне-Таллиннской центральной больницы Мерике Мартинсон, решение отборочной комиссии было единогласным.

”Совет решил избрать в правление больницы двух человек, потому что в случае Ляэне-Таллиннской больницы речь идет об одной из крупнейших и многопрофильных центральных больниц столицы, — сказала Мерике Мартинсон. — Также перед нами стоит масштабная цель по реализации проекта Таллиннской больницы, что подразумевает огромный объем работы, поэтому совет решил, помимо председателя правления, назначить в качестве еще одного члена правления и руководителя по лечению”.

Всего на пост председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы поступило шесть заявок, всех кандидатов пригласили на собеседование.

Ляэне-Таллиннская центральная больница в связи с истечением в начале декабря срока полномочий нынешнего председателя правления объявила в сентябре публичный конкурс на замещение вакантной должности.

Конкурс провела Ляэне-Таллиннская центральная больница и в составе избирательной комиссии были члены совета медицинского учреждения, Кайре Лаас — партнер и ведущий консультант Fontes PMP OÜ, привлеченная в качестве внешнего эксперта, а также руководитель клиники хирургии доктор Андрес Корк как представитель клиник Ляэне-Таллиннской центральной больницы.