Аркадий Попов: вирус перестанет быть опасным, если привьется половина населения страны

Однако, чтобы от маски был толк, ее нужно еще и правильно носить, отмечает в свою очередь медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов: "Я советую, если маска намокла от дыхания, или собирается большое количество конденсата, то ее надо все-таки менять. Если человек идет на мероприятие, если человек знает, что он будет ехать в автобусе, тогда он желательно должен взять с собой две-три маски на день".
"Вирусологи, которые дают определенные прогнозы в этом отношении, считают, что коронавирус себя чувствует достаточно комфортно в ноябре-декабре. И после этого есть такое ощущение, что у нас будет небольшой спад, после новогодних праздников и мероприятий", — отмечает Попов.
А дальше — пытаться предупреждать новые вспышки и ждать вакцину, которую, по словам Попова, Эстония может получить в первом или втором квартале будущего года.
"Если это будет все реализовано, то минимум 60% населения, а может быть в дальнейшем и больше, будет обеспечена вакциной. Понятно, что вакцинирование — это добровольное мероприятие. Если человек хочет вакцинироваться, а сегодняшние опросы населения показывают, что большинство людей заинтересовано в вакцинации, то все эти люди в перспективе должны будут эту вакцину получить", — анализирует Попов.
По словам Попова, если привьется половина населения страны, вирус перестанет представлять опасность для общественности.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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