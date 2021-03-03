Аркадий Попов: вакцина не вызывает риска заболевания. Она не содержит ни частиц живого вируса, ни частиц убитого вируса

– Вакцинирование, если человек получил обе дозы, дает почти стопроцентную гарантию, что у вас не разовьется болезнь в тяжелой форме, — объяснил Попов. — В промежутке между двумя дозами, а также в течение некоторого периода после второй дозы (для Pfizer это неделя) человек может заразиться коронавирусом, как и те, которые не привиты. И на него распространяются те же нормы инфекционного контроля, что и для невакцинированных. У нас были случаи, когда человек получал первую дозу и после этого заболевал и оставался в изоляции или на карантине, и с этим, к сожалению, ничего не поделать, так как иммунитет развивается постепенно, и окончательно сформировавшимся его можно считать только после того, как сделаны обе дозы и прошло еще некоторое время.

– А в период между двумя вакцинациями он может заразить окружающих?

– Если он не прошел полностью курс вакцинации, он может заразиться и стать опасным для окружающих. Но это не связано с вакцинацией как таковой. Сама вакцина не вызывает риска заболевания. Она не содержит ни частиц живого вируса, ни частиц убитого вируса. Там имеется только т. н. ДНК, нуклеатид, на основе которого клетка нашего организма может начать синтезировать т. н. ”спайк” — сцепочный белок, с помощью которого образуется иммунитет к вирусу.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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