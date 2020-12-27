Аркадий Попов: в политику идти не собираюсь

"Как теперь сказать? Звать не значит, что я пошел бы куда-нибудь", — сказал в интервью из серии "Самые яркие звезды года" Аркадий Попов, отвечая на вопрос, звали ли его уже в политику.

"Я хочу быть абсолютно независимым в этой игре, в этом мире. И мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь и то, чем занимался раньше", — добавил Попов, который до декабря был заведующим центром скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы.

"Ключевые слова в этом процессе — врач, здравоохранение и медицина. Считаю, что если хочешь быть хорошим профессионалом, то занимайся своим делом, не лезь в политику", — подчеркнул Попов.