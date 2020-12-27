Аркадий Попов: в политику идти не собираюсь

Председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов заявил, что не собирается идти в политику, поскольку хочет сохранять независимость и заниматься своим делом, передает rus.err.
"Как теперь сказать? Звать не значит, что я пошел бы куда-нибудь", — сказал в интервью из серии "Самые яркие звезды года" Аркадий Попов, отвечая на вопрос, звали ли его уже в политику.
"Я хочу быть абсолютно независимым в этой игре, в этом мире. И мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь и то, чем занимался раньше", — добавил Попов, который до декабря был заведующим центром скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы.
"Ключевые слова в этом процессе — врач, здравоохранение и медицина. Считаю, что если хочешь быть хорошим профессионалом, то занимайся своим делом, не лезь в политику", — подчеркнул Попов.
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло
Что означает эхо в телефонных разговорах
В какое время дня лучше всего пить кофе?
Расистские речи Байдена поразили темнокожих жителей Нью-Йорка