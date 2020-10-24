Аркадий Попов: тесты на антитела неэффективны

Собравшиеся в студии министры, медики и просто неравнодушные жители нашей страны поспорят об эффективности разных мер по предотвращению пандемии, передает RusERR.

Среди прочего речь пойдет о тестах на антитела. Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов считает, что тесты на антитела неэффективны.

"Делая этот тест, мы узнаем, что человек болел, – отметил доктор Попов. – Но мы не узнаем, что человек болеет (в данный момент – прим. ред.). Нас интересует, когда человек только-только начинает болеть, у которого минимальные симптомы или симптомы вообще отсутствуют".

Слова Попова вызвали большой ажиотаж в студии: нашлись и те, кто захотел с ним поспорить, и те, кто его поддержал.Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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