24.10.2020, 17:24

Аркадий Попов: тесты на антитела неэффективны

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"Antud kaasuses on saanud ebaõiglaselt pihta konkursi üks kandidaate dr. Arkadi Popov."
"Antud kaasuses on saanud ebaõiglaselt pihta konkursi üks kandidaate dr. Arkadi Popov."Foto: Sven Arbet

В новом выпуске передачи "Своя правда", который выйдет в эфир на канале ETV+ 26 октября, речь пойдет о средствах защиты от коронавирусной инфекции.

Собравшиеся в студии министры, медики и просто неравнодушные жители нашей страны поспорят об эффективности разных мер по предотвращению пандемии, передает RusERR.

Среди прочего речь пойдет о тестах на антитела. Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов считает, что тесты на антитела неэффективны.

"Делая этот тест, мы узнаем, что человек болел, – отметил доктор Попов. – Но мы не узнаем, что человек болеет (в данный момент – прим. ред.). Нас интересует, когда человек только-только начинает болеть, у которого минимальные симптомы или симптомы вообще отсутствуют".

Слова Попова вызвали большой ажиотаж в студии: нашлись и те, кто захотел с ним поспорить, и те, кто его поддержал.Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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