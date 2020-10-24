Аркадий Попов: тесты на антитела неэффективны

В новом выпуске передачи "Своя правда", который выйдет в эфир на канале ETV+ 26 октября, речь пойдет о средствах защиты от коронавирусной инфекции.
Собравшиеся в студии министры, медики и просто неравнодушные жители нашей страны поспорят об эффективности разных мер по предотвращению пандемии, передает RusERR.
Среди прочего речь пойдет о тестах на антитела. Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов считает, что тесты на антитела неэффективны.
"Делая этот тест, мы узнаем, что человек болел, – отметил доктор Попов. – Но мы не узнаем, что человек болеет (в данный момент – прим. ред.). Нас интересует, когда человек только-только начинает болеть, у которого минимальные симптомы или симптомы вообще отсутствуют".
Слова Попова вызвали большой ажиотаж в студии: нашлись и те, кто захотел с ним поспорить, и те, кто его поддержал.Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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