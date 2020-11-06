Аркадий Попов: смертность от коронавируса во много раз превышает смертность от гриппа

В течение сезона гриппа 2017-2018 годов в Эстонии заболели 55 000 человек, из них 94 умерли. Коронавирусом заразились 5500 человек, из которых 73 умерли, пояснил Попов в передаче "Uudis+" на Vikerraadio.

Таким образом, по словам Попова, смертность от гриппа в пять-десять раз ниже, чем от коронавируса. Он добавил, что от гриппа есть и вакцина, и лекарство, а от коронавируса их нет.

По его словам, только от пяти до шести процентов пациентов с коронавирусной инфекцией нуждаются в стационарном лечении, и интенсивная терапия требуется от пяти до десяти процентов госпитализированных.

В Эстонии имеется 5500 больничных коек для лечения и для реабилитации, пояснил Попов и добавил, что планов по использованию всех этих коек для больных коронавирусом нет.

По его словам, система здравоохранения должна справиться с 300-400 пациентами с COVID-19.

По состоянию на утро 6 ноября, в больницах на лечении находилось 52 больных коронавирусом.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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