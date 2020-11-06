Аркадий Попов: смертность от коронавируса во много раз превышает смертность от гриппа

В течение сезона гриппа 2017-2018 годов в Эстонии заболели 55 000 человек, из них 94 умерли. Коронавирусом заразились 5500 человек, из которых 73 умерли, пояснил Попов в передаче "Uudis+" на Vikerraadio.
Таким образом, по словам Попова, смертность от гриппа в пять-десять раз ниже, чем от коронавируса. Он добавил, что от гриппа есть и вакцина, и лекарство, а от коронавируса их нет.
По его словам, только от пяти до шести процентов пациентов с коронавирусной инфекцией нуждаются в стационарном лечении, и интенсивная терапия требуется от пяти до десяти процентов госпитализированных.
В Эстонии имеется 5500 больничных коек для лечения и для реабилитации, пояснил Попов и добавил, что планов по использованию всех этих коек для больных коронавирусом нет.
По его словам, система здравоохранения должна справиться с 300-400 пациентами с COVID-19.
По состоянию на утро 6 ноября, в больницах на лечении находилось 52 больных коронавирусом.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Вы успешно зарегистрированы
в качестве подписчика рассылки Delfi!
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев
Незнающие историю этой любви, думают, что он - ее дедушка
Опыт Швеции в борьбе с коронавирусом признан самым эффективным
Что означает эхо в телефонных разговорах