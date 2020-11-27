Аркадий Попов сменил должность: доктор больше не борется с коронавирусом?
В начале пандемии Аркадия Попова выбрали главой медицинского штаба Департамента здоровья, после чего он стал главным медиком страны. Теперь он покидает свой пост.
В начале пандемии Аркадия Попова выбрали главой медицинского штаба Департамента здоровья, после чего он стал главным медиком страны. Теперь он покидает свой пост.
Доктор Аркадий Попов неоднократно заявлял, что ему нравится работать главой медицинского штаба Департамента здоровья. По сути, главным врачом в борьбе с коронавирусом. Но на днях стало известно, что его на этом посту заменит директор Пярнуской больницы Урмас Суле.
"Да, действительно, мне очень интересно этим заниматься. Но с 5 декабря я возглавлю Ляэне-Таллиннскую больницу. Учитывая тот огромный фронт работы, с которым ей приходится сейчас справляться, нужно приложить все усилия и полностью отдаться должности председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы", — пояснил Попов для RusDelfi.
По его словам, Ляэне-Таллиннская больница сейчас принимает самый серьезный удар в борьбе с коронавирусом: на лечении находится больше всего ковид-пациентов в северном регионе. "Есть все предпосылки, что их количество будет расти. Если бы я продолжил работу главой медицинского штаба Департамента здоровья, то мне сложно было бы руководить самим собой. Учитывая предстоящую нагрузку, считаю правильным покинуть свое место в Департаменте здоровья, чтобы полностью сосредоточиться на больнице".
Осенью больница объявила конкурс на вакантное место главы медицинского учреждения. Почему Аркадий Попов решил в нем участвовать? "Это очень интересная работа. Для меня это вызов — возможность заниматься развитием больницы. Я проработал в этой больнице шесть лет, она мне знакома. Плюс сейчас уже стоит задуматься и строить планы о Таллиннской центральной больнице, которую планируют построить в Ласнамяэ", — уточнил он.
Аркадий Попов — самый популярный доктор в Эстонии. Еженедельно он дает интервью и информирует население. Помогло ли ему это? "Когда я подавал заявку на участие в конкурсе, то представил план развития на следующие три года, аргументировал свое мнение. Думаю, на совет больницы повлиял именно этот план, а не моя медийная популярность", — резюмировал Попов.
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