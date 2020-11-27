Аркадий Попов сменил должность: доктор больше не борется с коронавирусом?

Доктор Аркадий Попов неоднократно заявлял, что ему нравится работать главой медицинского штаба Департамента здоровья. По сути, главным врачом в борьбе с коронавирусом. Но на днях стало известно, что его на этом посту заменит директор Пярнуской больницы Урмас Суле.

"Да, действительно, мне очень интересно этим заниматься. Но с 5 декабря я возглавлю Ляэне-Таллиннскую больницу. Учитывая тот огромный фронт работы, с которым ей приходится сейчас справляться, нужно приложить все усилия и полностью отдаться должности председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы", — пояснил Попов для RusDelfi.

По его словам, Ляэне-Таллиннская больница сейчас принимает самый серьезный удар в борьбе с коронавирусом: на лечении находится больше всего ковид-пациентов в северном регионе. "Есть все предпосылки, что их количество будет расти. Если бы я продолжил работу главой медицинского штаба Департамента здоровья, то мне сложно было бы руководить самим собой. Учитывая предстоящую нагрузку, считаю правильным покинуть свое место в Департаменте здоровья, чтобы полностью сосредоточиться на больнице".

Осенью больница объявила конкурс на вакантное место главы медицинского учреждения. Почему Аркадий Попов решил в нем участвовать? "Это очень интересная работа. Для меня это вызов — возможность заниматься развитием больницы. Я проработал в этой больнице шесть лет, она мне знакома. Плюс сейчас уже стоит задуматься и строить планы о Таллиннской центральной больнице, которую планируют построить в Ласнамяэ", — уточнил он.

Аркадий Попов — самый популярный доктор в Эстонии. Еженедельно он дает интервью и информирует население. Помогло ли ему это? "Когда я подавал заявку на участие в конкурсе, то представил план развития на следующие три года, аргументировал свое мнение. Думаю, на совет больницы повлиял именно этот план, а не моя медийная популярность", — резюмировал Попов.

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