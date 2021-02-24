Аркадий Попов рассказал о музыкальной терапии при вакцинации

"Мы начали использовать музыкатерапию при вакцинации, у нас открылся вакцинальный кабинет для аллергиков — это люди, которые наиболее подвержены риску получить аллергию при вакцинации. На самом деле, никто пока никакой аллергии не получил, но там играет очень спокойная музыка, чтобы аллергия отступала " — поделился Аркадий Попов.

Он также рассказал о том, какие чувства у него вызвала полученная награда (список получивших госнаграду в этом году смотрите здесь): "Было приятно, но еще год назад я в душе надеялся, что наградят, но не за это. Мы развивали телемедецину и вертолетную скорую помощь, очень хотелось бы, чтобы это тоже было как-то отмечено. Я надеюсь, что мои коллеги, которые продолжают развивать эти направления, будут тоже поощрены".

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