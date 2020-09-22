Аркадий Попов призывает жителей Ида-Вирумаа ответственно относится к коронавирусу: "Чтобы люди не потеряли работу снова"(13)
В связи с выявлением вспышек коронавируса в Ида-Вирумаа, Департамент здоровья провел в Нарве пресс-конференцию.
В связи с выявлением вспышек коронавируса в Ида-Вирумаа, Департамент здоровья провел в Нарве пресс-конференцию.
Медицинский руководитель департамента здоровья, доктор Аркадий Попов обратил внимание на опубликованный накануне репортаж Delfi, в котором жители Нарвы назвали коронавирус обыкновенным гриппом.
“Понятны эмоции людей. Очобенно, если человек лично не встречался с теми, кто заболел коронавирусными инфекциями. Лично не видел людей, которые страдают в отделениях интенсивной терапии. Иногда кажется, что это происходит не со мной — где-то в другом месте”, — рассуждает Попов о возможном отношении к проблеме жителей Нарвы.
По его словам, рост числа заболевших — серьезная ситуация. “Я не могу сказать, что это тоже самое, что у нас было на Сааремаа весной. К сожалению, мы здесь в Ида-Вирумаа пока неуклонно движемся в этом направлении. И только наши действия простых людей, которые живут в этом регионе, могут остановить распространение вируса. Я верю в здравый смысл людей, которые здесь живут, которые поймут, что 100 заболевших на 100 тысяч населения за две недели для региона — это много”, — обращает внимание доктор и призывает носить защитные маски в общественных местах и общественном транспорте.
Попов говорит, что сейчас необходимо всем собраться и противостоять коронавирусной инфекции. “Для того, чтобы люди не потеряли работу снова. Не было необходимости вводить ограничительные меры центрального характера со стороны государства. Все пока что в наших руках. Мы стараемся действовать целенаправленно на очаги. И нам надо помочь”, — обращается доктор к жителям Ида-Вирумаа.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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