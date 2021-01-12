Аркадий Попов: после первой прививки немного болела рука и ощущалась температура

По данным на 11 января, прививку от коронавируса производства Pfizer/BioNTech в Эстонии сделали 10 972 человека и серьезных побочных эффектов ни у кого не наблюдалось.

Комментируя тему дня для портала Stolitsa.ee, Аркадий Попов рассказал, что на следующий день после вакцинации у него было легкое ощущение температуры:

”Если коротко, то самочувствие после вакцины от коронавируса у меня отличное. Жду второго укола, который будут делать в следующий понедельник.

Ночью после вакцинации немного болела рука в месте инъекции и на следующий день после вакцинации было очень лёгкое ощущение температуры. Все симптомы исчезли самостоятельно на следующий день”.