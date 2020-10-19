Аркадий Попов: после каникул дистанционное обучение в столичных школах можно прекратить

По словам руководителя столичного Департамента образования Андреса Паюла, на этой неделе Таллинн примет решение о том, следует ли после каникул сохранить обязательную норму дистанционного обучения в школах, по которой учащиеся, начиная с 8-го класса, должны один день в неделю учиться из дома, сообщили в понедельник радионовости ERR.

Руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов считает, что эпидемиологическая обстановка сейчас стабильная, и вариант дистанционного обучения следует рассматривать только в регионах с более широким распространением коронавируса.

"В определенных регионах риски очень низкие, в некоторых регионах — более высокие. Сейчас повышенный риск, несомненно, в Ида-Вирумаа, в какой-то степени в Йыгевамаа, где есть растущий тренд, а также в Харьюмаа и Таллинне. Здесь надо взвесить эти риски и считаться с этим, но, по моей оценке, кружок по интересам аналогичен обычной школе, и если ребенок ходит в школу, то нельзя сказать, что кружок по интересам для него опаснее", — пояснил Попов.

При этом врач повторил настоятельную рекомендацию не выезжать по время каникул за границу.

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