Аркадий Попов: после каникул дистанционное обучение в столичных школах можно прекратить

По словам руководителя столичного Департамента образования Андреса Паюла, на этой неделе Таллинн примет решение о том, следует ли после каникул сохранить обязательную норму дистанционного обучения в школах, по которой учащиеся, начиная с 8-го класса, должны один день в неделю учиться из дома, сообщили в понедельник радионовости ERR.
Руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов считает, что эпидемиологическая обстановка сейчас стабильная, и вариант дистанционного обучения следует рассматривать только в регионах с более широким распространением коронавируса.
"В определенных регионах риски очень низкие, в некоторых регионах — более высокие. Сейчас повышенный риск, несомненно, в Ида-Вирумаа, в какой-то степени в Йыгевамаа, где есть растущий тренд, а также в Харьюмаа и Таллинне. Здесь надо взвесить эти риски и считаться с этим, но, по моей оценке, кружок по интересам аналогичен обычной школе, и если ребенок ходит в школу, то нельзя сказать, что кружок по интересам для него опаснее", — пояснил Попов.
При этом врач повторил настоятельную рекомендацию не выезжать по время каникул за границу.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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