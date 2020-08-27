Аркадий Попов об очагах коронавируса: ситуация несколько тревожная, но это не вторая волна

В первые месяцы лета об Эстонии можно было говорить как об образцовом примере, где показатели заражения низкие. К настоящему моменту ситуация изменилась. Активные очаги коронавируса в Ида-Вирумаа привели к тому, что в этом регионе под наблюдением у Департамента здоровья находятся более 500 человек, заболевших более 70.

В конце мая Попов сказал Ekspress, что эпидемия закончилась. Теперь мы можем говорить о новой эпидемии, то есть новой волне? Для начала Попов подчеркивает, что он не работает при Департаменте здоровья и его оценка субъективна. "Я могу опираться на данные, которые мы видим в СМИ. Глядя на них, я считаю, что мы не имеем дело со второй волной, — говорит он. — Речь идет все-таки о единичных случаях, из которых выросли более крупные очаги, которые сейчас возможно контролировать со стороны Департамента здоровья". Он объясняет, что ситуация несколько тревожная, но нужно просто прилагать усилия, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса.

Новый учебный год на носу, и дистанционное обучение в прошлом, может ли и это ускорить распространение вируса? Попов указывает, что у детей данное заболевание не очень обычно. "Оно может распространяться, но не так активно, как у взрослых, однако определенные риски всегда есть".

Рассуждая более широко, Попов говорит, что при сдерживании распространения вируса первостепенно важно, чтобы люди по-прежнему следовали правилам — например, соблюдение дистанции и при возвращении из региона риска самоизоляция 14 дней. "Я считаю, что в данный момент мы не должны очень сильно беспокоиться", — успокаивает он тех, кто боится, что повторится печальная ситуация, которая была весной.

Как с его собственной ролью, заходила ли речь о сотрудничестве с Департаментом здоровья? Попов говорит, что сейчас таких переговоров нет. "Еще не могу сказать, что ожидает впереди. Если бы было нужно, то для меня препятствий нет. Все зависит от многих обстоятельств", — отмечает он и указывает, что будущий глава Департамента здоровья может решить, что в помощи со стороны не нуждаются.