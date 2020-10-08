Аркадий Попов — о заболеваемости COVID-19 в русскоязычных регионах и необходимости сократить срок самоизоляции

В русскоязычной среде ситуация с распространением вируса более сложная?

Мы видим, что в регионах, где растет число заболевших, в самом деле живут больше говорящих по-русски людей. Например, в Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве, Маарду, в таллиннских районах Ласнамяэ и Копли. Русскоязычные жители, видимо, больше ориентированы на русскоязычные СМИ.

Что предпринято, для лучшего информирования русскоязычного населения?

Делается всё, что только возможно. У нас была пресс-конференция в Нарве. Обязательно будем еще больше работать в том направлении, чтобы дойти до живущих в русскоязыном информационном пространстве людей.

Вопрос не в том, что люди не знают, что такое коронавирус. Знают очень хорошо.Информированность об этом по всему миру хорошая. Вопрос в том, как они относятся к мерам, которые применяет то или иное ведомство или государство. Относятся они к ним скорее скептически или нет.

Мы должны приложить силы для того, чтобы у нас в борьбе с вирусом было одно и то же видение. Чем больше говорящих по-русски специалистов будут на эту тему выступать в прессе, тем лучше.

Важна и наша работа с семейными врачами. Я сам недавно побывал в Нарве и Йыхви, где встречался с семейными врачами. Мы говорим семейным врачам, насколько важно тестирование в случае, когда человек обращается к врачу с симптомами болезни. Тестирование — это то, что помогает нам держать ситуацию под контролем

Правительство будет обсуждать на этой неделе сокращение периода самоизоляции с 14 до 10 дней. Какое ваше мнение — это будет разумное решение?

Я считаю, что жизнь должна продолжаться. Чем меньше время карантина, тем лучше это для экономики. От этого зависят доходы людей. Вирус должен нам мешать как можно меньше.

Симптомы в подавляющем большинстве проявляются в течение десяти дней. Самый типичный случай — на шестой день. Далее вероятность их появления намного меньше. Это показывает и мировой опыт.

Но я рекомендую и по прошествии десяти дней носить всё-таки на работе и в общественных местах маски.

А после путешествий нам нужна десятидневная самоизоляция? Во многих странах же заболеваемость не выше, чем в Эстонии, но всё-таки нужно находиться две недели в изоляции.